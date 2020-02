Lavorare insieme, Governo e rappresentanti del territorio sulle infrastrutture finalmente camminano fianco a fianco

Giancarlo Cancelleri, Viceministro alle Infrastrutture, sta facendo qualcosa di storico. Oggi in Prefettura, insieme ai dirigenti di ANAS, ai sindacati e al “cartello sociale”, ai Sindaci e ai Deputati della Provincia di Agrigento, è stato convocato un tavolo permanente sulle infrastrutture. Fino a quando sarà necessario, ogni mese ci incontreremo qui, per lavorare fianco a fianco sulle esigenze dei singoli territori, per ascoltarci e per fare il punto della situazione. Si lavora insieme, è questo il metodo che non è mai stato utilizzato e che ha frammentato il controllo depotenziando tutta la nostra Provincia. Il Governo e il Movimento 5 Stelle stanno dando tutto il possibile per Agrigento. Lo afferma Michele Sodano al margine dell’i ncontro in prefettura.