Volevano fotografare il mare in tempesta dal molo di Cala Pisana a Lampedusa, ma all’improvviso sono stati travolti dalle onde. Gli occupanti di un’autovettura, sono riusciti ad abbandonare l’abitacolo per mettersi in salvo. Ed hanno fatto appena in tempo dato che poco dopo la vettura è finita in mare. Dopo la segnalazione al 112, sul posto si sono recati i vigili del fuoco del distaccamento isolano. Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita.