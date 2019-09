L’auto contro la rotatoria, ferito trasferito a Palermo. Fuggita la persona alla guida

E’ stato trasferito in elisoccorso all’ospedale “Civico” di Palermo, A.N., il trentenne canicattinese, coinvolto in un incidente stradale, che si è verificato ieri notte lungo il tracciato della statale 640, sotto l’abitato di Agrigento. Ha riportato vari traumi sparsi su tutto il corpo. La prognosi è riservata.

Il giovane, in compagnia di un amico, si trovava a bordo di una Alfa Romeo Giulietta che, per cause in corso di accertamento dei carabinieri della Compagnia di Agrigento, si è schiantata contro il muro della rotatoria ”San Pietro”, meglio nota “degli Scrittori” (nella foto), già teatro anche nel recente passato di gravi sinistri.

La persona alla guida, dopo il violento impatto, è uscita dall’abitacolo, verosimilmente illesa, ed ha preferito allontanarsi dalla zona. Il trentenne, che occupava il sedile passeggero, è rimasto incastrato, e dopo l’allarme lanciato da altri automobilisti di passaggio, liberato dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento.