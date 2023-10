L’ora d’aria: un’oasi letteraria nel cuore di Termoli – Il Viaggio di Laura Ruoppolo da Agrigento ai suoi sogni in una nuova avventura

di Domenico Vecchio

Termoli, 17 ottobre 2023 – Il mondo dei libri, con le sue pagine dense di storie e conoscenza, ha una capacità unica di connettere le persone e di aprire porte verso mondi diversi. Questa magia dell’universo librario è ciò che Laura Ruoppolo ha deciso di portare a Termoli, una città costiera nel Molise, grazie alla sua nuova libreria “L’ora d’aria,” inaugurata il 16 ottobre.

Laura Ruoppolo, originaria di Agrigento, è una donna che ha seguito i suoi sogni e il suo cuore. Cresciuta nel sud della Sicilia, ha frequentato il Liceo Classico Empedocle prima di intraprendere un viaggio di crescita e scoperta che l’ha portata fino a Termoli. Città di Pasquale, che è diventato il suo compagno di vita.

Dopo aver conseguito la laurea presso l’Università Dams di Bologna, Laura ha fatto una scelta importante: trasferirsi a Termoli, la città natale di Pasquale. Oltre a costruire una famiglia con lui, Laura ha coltivato un altro grande amore, quello per i libri. Questo amore ha preso forma nella creazione di “L’ora d’aria.”

Il nome stesso, “L’ora d’aria,” evoca l’idea di una pausa, un momento di respiro, un’opportunità per allontanarsi dalla frenesia quotidiana e immergersi nel mondo della lettura. Questa libreria è un luogo dove le persone possono incontrarsi, sfogliare libri e scoprire nuovi mondi, personaggi e emozioni tra le pagine di un libro.

Laura Ruoppolo ha dedicato tempo ed energie in questo progetto, e il risultato è un’atmosfera accogliente e invitante. Durante la cerimonia di inaugurazione, Laura ha condiviso la sua gioia e gratitudine per aver trasformato il suo sogno in realtà. Ha sottolineato che “L’ora d’aria” è un progetto che ha preso forma negli ultimi tre anni, un percorso che ha richiesto tenacia e pazienza.

Per l’inaugurazione, è stato un onore e una sorpresa speciale la presenza di Bernard Friot, noto scrittore e sostenitore della letteratura, che ha condiviso la sua passione per i libri e la lettura con i presenti. La partecipazione di una figura così illustre ha reso l’evento ancora più memorabile e ha reso evidente quanto “L’ora d’aria” sia destinata a diventare un punto di riferimento nella comunità di Termoli per gli amanti della lettura e della cultura.

Laura ha elogiato coloro che hanno contribuito a rendere possibile tutto questo. Ha riconosciuto il sostegno fondamentale del marito Pasquale, che è stato una spalla solida durante il percorso. Anna e Niccolò, i loro due figli, rappresentano i colori di questo spazio dedicato ai libri. Laura ha anche menzionato Selena Racchi, un mentore di fiducia che ha seminato in lei l’amore per gli albi illustrati e la letteratura per ragazzi.

Gli amici e le amiche di Laura sono stati descritti come l’elemento “ufficiale e indispensabile” di “L’ora d’aria.” Le famiglie sia siciliane che termolesi sono state accolte come custodi del segreto di questo luogo speciale. Bernard Friot, con il suo instancabile entusiasmo, ha assunto il ruolo di “padrino” del progetto.

Laura ha espresso la sua gratitudine verso Giorgio e Roberta Pignotti della rinomata Libreria Rinascita di Ascoli, che l’hanno istruita nei dettagli tecnici dell’attività libraria. Inoltre, ha menzionato il sostegno ricevuto dalle istituzioni scolastiche e dalle realtà culturali di Termoli.

L’arte di Rocco Pelusi ha contribuito a portare un po’ di Sicilia a Termoli, aggiungendo un tocco di magia all’atmosfera del luogo. Laura ha anche ringraziato tutti coloro che hanno partecipato all’evento di inaugurazione, tra cui l’Osteria Dentro le Mura, Numero Primo di Francesca Dorigo e Le Delizie del Grano.

Infine, Ruoppolo ha scherzato ringraziando anche il meteo per aver resistito fino all’ultimo, contribuendo così al successo dell’evento.

“L’ora d’aria” è ora un luogo speciale a Termoli, dove le persone possono concedersi una pausa per immergersi nel mondo della lettura e condividere questa passione con gli altri. Laura Ruoppolo è pronta ad accogliere chiunque desideri un momento di respiro tra le pagine di un libro. Laura ha dimostrato che con dedizione, passione e il supporto delle persone a lei care, i sogni possono diventare realtà.