L’Ati incontra le associazioni sul dopo Girgenti acque

AGRIGENTO. Si è svolto ieri pomeriggio l’incontro tra la presidenza dell’ATI di Agrigento con i comitati, le associazioni territoriali ed il Forum siciliano dei movimenti per l’Acqua ed i Beni Comuni. L’incontro organizzato dall’ATI è scaturito dalla necessità di un chiarimento tra le parti dopo le recenti notizie di stampa in merito alla presunta scelta della spa a totale capitale pubblico per la gestione del servizio idrico in provincia.

La presidente e sindaca di Sciacca , Framcesca Valenti ha precisarto che nessuna scelta è stata ancora operata dall’assemblea dei sindaci e che il gruppo di lavoro in seno all’ATI ha lavorato alle bozze di statuto sia di una spa a totale capitale pubblico che di una azienda speciale consortile che saranno sottoposte a breve ai sindaci ed ai comitati.

Tutti i comitati e le associazioni presenti hanno riconfermato ed ampiamente motivato la loro posizione a favore della azienda speciale consortile; unica forma gestionale in grado di garantire un effettivo controllo democratico da parte dei cittadini e la natura pubblica del servizio anche dal punto di vista giuridico. Questa consentirebbe inoltre di mettere la gestione al riparo da possibili privatizzazioni future, che sono sempre possibili per una spa che volesse cedere quote azionarie.

La discussione ha approfondito vari aspetti legati alla forma di gestione in un confronto franco ed aperto.

La Presidente, nello spirito di collaborazione che auspica, ha chiesto che le bozze vengano esaminate attentamente e senza pregiudizi, valutando i lati positivi e quelli negativi che ciascuna forma di gestione oggettivamente presenta.

La presidente dell’ATI Valenti, il vicepresidente Gueli e l’On. La Rocca hanno dato disponibilità a recepire emendamenti alle bozze di statuto e ad aggiornarsi ad un nuovo incontro nel merito, anche alla presenza dei sindaci della provincia, da svolgersi prima dell’assemblea plenaria dell’ ATI che formalizzera’ la scelta tra azienda speciale ed spa.