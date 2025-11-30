Castrum Favara – Athletic Club Palermo 1-2. Al 19′ vantaggio dei palermitani con Zalazar. Cinque minuti dopo, al 24′, il raddoppio con la doppietta personale di Zalazar. Uno-due micidiale. Al 49’ la rete della bandiera della squadra favarese con il gol di Manuele De Min.

Risultati del campionato di serie D – girone I, 14° Giornata: Castrum Favara – Athletic Club Palermo 1-2; Gelbison -Sancataldese 1-3; Milazzo – Paternò 1-0; Reggina – Città Di Gela 1-0; Vibonese – Nuova Igea Virtus 0-1; Nissa – Città Di Acireale 1-3; Ragusa – Messina 0-0; Sambiase – Enna 1-1; Savoia – Vigor Lamezia 2-1

Classifica Serie D – Girone I: Savoia 28, Nuova Igea Virtus 27, Athletic Club Palermo 25, Sambiase, Nissa e Milazzo 24, Vibonese 20, Città Di Gela 19, Reggina 18, Castrum Favara e Città Di Acireale 16, Sancataldese ed Enna 15, Vigor Lamezia e Gelbison 14, Ragusa 12, Paternò 9, Messina (-14) 7..

