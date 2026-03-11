Con due turni d’anticipo rispetto al termine della stagione regolare, l’Athena mette il sigillo definitivo sul Girone B del campionato regionale Under 15. La vittoria maturata non certifica solo il primato matematico in classifica, ma sancisce ufficialmente il ritorno della compagine agrigentina nel prestigioso campionato Élite, il massimo livello giovanile regionale. Il successo dell’Athena è frutto di una programmazione tecnica che ha trovato nel Mister Angelo Greco l’architetto ideale. Greco ha saputo plasmare un gruppo eterogeneo, trasformando individualità promettenti in un collettivo solido e tatticamente disciplinato. La capacità dell’allenatore di gestire i momenti cruciali della stagione ha permesso ai ragazzi di mantenere una costanza di rendimento invidiabile, culminata in una promozione che restituisce alla città di Agrigento una vetrina agonistica di prim’ordine. Il ritorno in Élite è la naturale conseguenza di una politica societaria improntata alla ricerca meticolosa del talento. Sotto la guida del Presidente Gero Falci e del Dirigente Responsabile Tecnico Giovanni Sorce, l’Athena ha operato una selezione capillare su scala provinciale. La vittoria del campionato con due giornate di anticipo è la prova tangibile che il lavoro di osservazione e reclutamento, coordinato dalla società, ha centrato i parametri di qualità prefissati. Oltre il rettangolo di gioco, uno degli aspetti più rilevanti risiede nell’aspetto umano. Nonostante la provenienza dei calciatori da diverse aree della provincia, il gruppo ha sviluppato un’alchimia particolare, superando le naturali barriere della distanza geografica per fondersi in un’unica identità. Con questo traguardo, l’Athena si conferma ai vertici del calcio giovanile nella provincia di Agrigento. Vincere un campionato regionale con questo margine temporale testimonia una superiorità tecnica e mentale netta rispetto alle dirette concorrenti. Il prossimo anno, la sfida si sposterà nel panorama dell’Élite, dove il livello di competizione richiederà un ulteriore step evolutivo.

