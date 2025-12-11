L’assessore regionale all’Ambiente, l’agrigentina Giusi Savarino, ha denunciato di essere da tempo bersaglio di offese e insulti sessisti sui social network. «Adesso basta – scrive su Facebook -. Una valanga di messaggi che hanno superato ogni limite: insulti sessisti, offese gratuite sulla mia persona, diffamazioni gravi che mettono in discussione la mia onorabilità professionale e personale. Commenti che attaccano il mio aspetto fisico, che mi riducono a volgari stereotipi di genere, che mi insultano come donna prima ancora che come assessore».

Accuse «infamanti», aggiunge l’esponente di FdI che ha deciso di rivolgersi ai legali per presentare formale denuncia contro parole inaccettabili «lanciate con la violenza di chi pensa di potere colpire senza conseguenze. Un fiume di odio e di volgarità che non si ferma davanti a nulla. Sono sempre stata aperta al confronto politico, anche aspro, ma dinnanzi a quello che sta accadendo in questi giorni è arrivato il momento di dire basta: il sessismo non è un’opinione, la diffamazione non è libertà di espressione».

«Non lo accetto come donna, perchè questi attacchi sono violenza contro le donne. Non lo accetto come cittadina di uno Stato che dovrebbe essere civile. Non lo accetto come rappresentante delle istituzioni, perchè non posso permettere che passi il messaggio che tutto questo sia normale. E non lo accetto come madre. Mio figlio legge quegli insulti. Vede sua madre umiliata, offesa, diffamata pubblicamente. E ne viene ferito, profondamente – conclude Savarino -. Ho deciso di rivolgermi ai miei legali, perché chi insulta, diffama e offende deve sapere che esiste un limite e che quel limite è stato ampiamente superato».

L’assessore ha dato mandato di procedere contro i responsabili. «Gli eventuali risarcimenti li devolverò ad associazioni che combattono la violenza contro le donne, perchè è esattamente di questo che stiamo parlando».

