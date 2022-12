L’assessore Francesco Picarella si è dimesso

Con una lettera formalmente protocollata stamani Francesco Picarella si è dimesso dalla carica di assessore. A confermare la notizia il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, che esprime “il ringraziamento sentito per la proficua attività amministrativa svolta in questi anni di mandato assessoriale”. Picarella dopo aver presentato formali dimissioni, senza proferire parola, ha lasciato il Comune di Agrigento ed è tornato al lavoro di sempre che lo vede impegnato come imprenditore del turismo. Ecco il riepilogo delle deleghe che Francesco Picarella ha ricoperto con passione dedizione in questi due anni. Designato assessore già in campagna elettorale ha poi giurato e ricoperto gli incarichi con deleghe di sviluppo economico, promozione del territorio, tutela delle tradizioni, commercio, industria, agricoltura, artigianato e mercati, piano per il commercio, sportello unico per le imprese, eventi cittadini di promozione economica settoriale, turismo e Polizia Locale.