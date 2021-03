L’Asp chiede la zona rossa per Ribera

L’andamento della curva dei contagi nella città di Ribera ha spinto il dipartimento di prevenzione dell’Asp a chiedere l’istituzione della zona rossa fino al 31 marzo prossimo. “Ad oggi a Ribera si contano 83 concittadini positivi al covid-dice il sindaco, Matteo Ruvolo- 6 dei quali sono stati ospedalizzati. Altri 47 si trovano in isolamento per contatto stretto. È stato predisposto un numero di assistenza – 3351515991 – a cui si può chiamare o inviare un messaggio whatsapp per richiedere supporto per tutto ciò che è necessario; alimentari medicine ed anche per poter prenotare la vaccinazione negli hub della provincia di Agrigento. Vi chiedo la piena collaborazione- continua il primo cittadino e invito ancora una volta ad uscire solo se necessario ad indossare la mascherina all’aperto e al chiuso e rispettare le norme di distanziamento interpersonale.”