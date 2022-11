Lascia l’auto, e si lancia dal ponte: muore un uomo

Un agrigentino, di 37 anni, si è tolto la vita, questa mattina, gettandosi dal ponte Morandi, da un’altezza superiore a quaranta metri. Stava percorrendo al volante della sua auto il ponte quando, all’improvviso ha accostato il mezzo, lanciandosi poi nel vuoto.

Sono stati alcuni automobilisti di passaggio a dare l’allarme ai soccorsi. Mobilitati i vigili del fuoco, e il 118 che non ha potuto far altro, che constatare l’avvenuto decesso. Sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri.

Non dimentichiamo che esistono professionisti pronti ad aiutare chiunque abbia bisogno in completo anonimato. Di seguito i numeri utili dei consultori provinciali.

