Lascia l’auto nel parcheggio del supermercato per fare un po’ di spesa, all’uscita si accorge che era sparita. Il furto è stato messo a segno in appena venti minuti. Tanto è durata la sua permanenza all’interno del market. E’ successo a Canicattì. La vittima è un pensionato sessantasettenne.

Ignoti malfattori gli hanno rubato la sua Jeep mentre era indaffarato a comprare qualcosa. L’uomo a quel punto non ha potuto far altro, fra incredulità e rabbia, che formalizzare la denuncia, contro ignoti, ai carabinieri. Il danno che gli è stato provocato è stato di ben 20.000 euro.

