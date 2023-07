Ha lasciato il telefono cellulare sul cruscotto dell’autobus ed è sceso dal mezzo. Sarà trascorso non più di un minuto, e risalendo ha fatto la scoperta che il telefonino era scomparso. Qualcuno ha approfittato di quella momentanea assenza per rubarlo.

Vittima del furto l’autista di un pullman extraurbano, un agrigentino cinquantatreenne, che ha chiamato la polizia. E’ successo in piazzale Rosselli ad Agrigento. Il telefonino non è stato ritrovato e l’uomo non ha potuto far altro che formalizzare una denuncia a carico di ignoti.