L’artista riberese Nino Tortorici nel cast di “Incastrati” con Ficarra e Picone

Altro importante successo professionale per l’artista riberese Nino Tortorici, da anni a Roma e ormai presenza fissa negli show di Paolo Bonolis in onda sulle reti Mediaset. Tortorici ha ottenuto una parte, il ruolo del frate pasticciere, in 3 episodi della serie Netflix di Ficarra e Picone dal titolo “Incastrati, trasmessa sulla popolare piattaforma streaming dallo scorso 1 gennaio.

L’artista agrigentino, nelle prossime settimane, tornerà sugli schermi di Canale 5 riconfermato nella nuova edizione di “Avanti un altro” con un nuovo ruolo a sorpresa, ma lo rivedremo anche nei panni del coreografo nella parte finale con le puntate registrate e mai trasmesse a causa del lockdown.