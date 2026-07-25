Giro di boa per l’edizione 2026 dell’Arcosoli Jazz, che ha portato sul palco del “Teatro Panoramica Templi” di Agrigento alcuni dei nomi più interessanti del panorama musicale internazionale. Dopo l’inizio affidato il 15 luglio al Fusion Experience Quartet, la rassegna è proseguita il 19 luglio con Bill Frisell Trio & Greg Tardy e il 23 luglio con l’energia incontenibile di Victor Wooten & Bros. I concerti hanno attirato in città amanti del Jazz provenienti da tutta l’Isola e hanno manifestato grande apprezzamento per l’offerta musicale della rassegna, che si consolida come uno dei festival più prestigiosi del panorama italiano.

Già sold out i prossimi appuntamenti. Sabato 25 luglio salirà sul palco l’eleganza senza tempo del Johnny O’Neal Trio, con lo straordinario pianista e cantante americano accompagnato da Joe Ranieri e Ittai Morchi.

Principalmente noto negli anni Ottanta come il pianista di Art Blakey, e come sideman di molti altri grandi artisti, O’Neal è un artista a “tutto tondo” che incarna la pura essenza del jazz, e un vero intrattenitore, capace di incantare sia suonando che cantando. Un grande raccontatore, come solo i grandi artisti che hanno fatto la storia e che incarnano un certo tipo di tradizione e sanno fare. Il giorno seguente, domenica 26 luglio, la scena sarà tutta per il David Kikoski Quartet, formazione stellare formata da quattro eccezionali personalità del jazz internazionale.

Composto da Dave Kikoski al pianoforte, Mark Sherman al vibrafono, Yuri Goloubev al contrabbasso e Alessandro Napolitano alla batteria, il gruppo fonde l’esperienza newyorkese di Kikoski, la sensibilità armonica di Sherman, la liricità europea di Goloubev e l’energia di Napolitano. Il loro sound unisce hard bop evoluto e jazz moderno, offrendo un interplay profondo, lirico ed esplosivo che spazia tra raffinata scrittura ed intensa libertà improvvisativa. Lunedì 27 luglio il programma continuerà con le raffinate sonorità del Perico Sambeat Xavi Torres Trio. Torres, virtuoso pianista spagnolo, è uno dei più promettenti giovani musicisti della scena europea.

Ha vinto numerosi premi, tra cui il Concorso Jazz Olandese con il suo trio, l’Enderrock Best Album Prize e il Catalan Best Jazz Band, solo per citarne alcuni. Si esibirà con Mauro Cottone e Andreu Pitarch, e con Perico Sambeat come ospite d’onore per due serate di grande musica. Perico è uno dei grandi musicisti jazz spagnoli, un punto di riferimento assoluto per molte generazioni. La sua prolifica carriera professionale lo ha portato a suonare in festival e club di tutto il mondo. Ha registrato circa venti album come leader e suonato con maestri come Brad Mehldau, Lee Konitz, Pat Metheny, Fred Hersch, Kurt Rosenwinkel, Mark Turner, Jimmy Cobb, Michael Brecker e Joe Chambers.

Il gran finale di questa edizione è affidato a una vera leggenda della chitarra: mercoledì 5 agosto Robben Ford salirà sul palco insieme a Johnny Henderson e Gary Husband per un concerto di chiusura che si preannuncia memorabile. Ford, inserito da Musician Magazine tra i 100 più grandi chitarristi del XX secolo, avvia la carriera solista nel 1977 con The Inside Story, raggiungendo il successo globale nel 1988 con Talk To Your Daughter. Nella sua ultra-cinquantennale carriera ha collaborato con grandissimi nomi della musica, dall’armonicista Charlie Musselwhite ai giganti del jazz come Jimmy Witherspoon e Tom Scott con i The L.A. Express.

Ha lavorato per due anni con Joni Mitchell e ha preso parte al tour Dark Horse di George Harrison, e ha condiviso il palco con icone come Bob Dylan, Bonnie Raitt e Miles Davis. Ultimi ticket disponibili presso la biglietteria di Agrigento in Via Platone 5/d (telefono 0922 25 019) e online su www.agrigentoticket.it eTicketOne.

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