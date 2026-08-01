Nel giorno in cui la Chiesa celebra Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, compatrono dell’Arcidiocesi di Agrigento, l’arcivescovo monsignor Alessandro Damiano ha comunicato i nuovi avvicendamenti pastorali che entreranno in vigore nel corso del mese di settembre.

Le nomine riguardano il Seminario Arcivescovile e numerose comunità parrocchiali della diocesi, interessando Agrigento, Canicattì, Racalmuto, Aragona e Palma di Montechiaro.

Tra le principali novità, don Giuseppe Agrò è stato nominato rettore del Seminario Arcivescovile, mentre don Giuseppe Lentini, mantenendo l’incarico di direttore dell’Archivio Storico Diocesano, assumerà il ruolo di padre spirituale del Seminario.

Per quanto riguarda le parrocchie, don Marco Farruggia, che continuerà a svolgere il servizio di direttore dell’Ufficio Missionario e di assistente ecclesiastico dell’Agesci, guiderà la parrocchia Maria Ausiliatrice di Canicattì.

Sempre a Canicattì, don Antonio Lalicata è stato nominato parroco della parrocchia Santissimo Crocifisso.

A Racalmuto, don Salvatore Ingoglia sarà parroco in solidum delle parrocchie Maria Santissima Annunziata, Beata Maria Vergine del Carmelo, Beata Maria Vergine della Rocca e San Giuliano.

Per la città di Agrigento, don Calogero Morgante guiderà le parrocchie Sacro Cuore di Gesù e Santa Gemma, mentre don Giuseppe Vecchio è stato nominato parroco delle parrocchie Beata Maria Vergine di Fatima e Beata Maria Vergine del Carmelo.

A Palma di Montechiaro, don Carmelo Rizzo assumerà la guida della parrocchia Sant’Antonio di Padova.

Infine, don Mario Sorce, che manterrà anche l’incarico di direttore dell’Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro, diventerà parroco delle parrocchie Beata Maria Vergine del Rosario di Pompei e Sacro Cuore di Gesù di Aragona.

Nel comunicato diffuso dalla Curia, l’Arcivescovo esprime «gratitudine ai presbiteri interessati e alle comunità coinvolte per la generosa disponibilità a mettersi a servizio della Chiesa Agrigentina» e invita tutta la comunità diocesana ad accompagnare questi nuovi incarichi con la preghiera.

La Curia fa inoltre sapere che ulteriori nomine saranno comunicate nei prossimi giorni.

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