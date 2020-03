“Si richiede una massima collaborazione di sarte locali o privati, che sappiano utilizzare di calzari di stoffa destinati urgentemente ad un’infermiera, una nostra compaesana, Rosetta Morreale.

Naturalmente il materiale sarà fornito alle sarte per la realizzazione: “ Ecco i numeri di telefono per contattare e dare la vostra disponibilità e come realizzarli :

Rosetta Morreale: 338 – 5882432

Don Angelo Chillura: 328 – 6552659