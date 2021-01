L’arcidiocesi agrigentina celebrerà la Giornata dei ragazzi missionari.

Ieri, 6 gennaio la Chiesa ha celebrato la Giornata dei ragazzi missionari.

Papa Francesco l’ha definita “una festa dei bambini che, con le loro preghiere e i loro sacrifici, aiutano i coetanei più bisognosi, facendosi missionari e testimoni di fraternità e di condivisione”.

Il tema proposto per la Giornata Missionaria dei Ragazzi 2021 è “Orchestriamo la fraternità”. Quest’anno, l’Arcidiocesi di Agrigento, celebrerà la ricorrenza domenica 10 gennaio: il Centro diocesano per la missione, invita, sabato 9 gennaio 2021, alle 16.00, tutti i ragazzi della diocesi, dai 7 ai 15 anni, ad un incontro online durante il quale avranno la possibilità di confrontarsi ed interagire con i bambini del villaggio di Ntablek in Guinea Bissau e con padre Stephen! “ “Sarà un incontro – dice il direttore del Centro don Aldo Sciabbarasi – ricco di sorprese!” Don Aldo, inoltre, ricorda che la raccolta offertoriale di domenica 10 gennaio, nelle parrocchie dell’Arcidiocesi, sarà devoluta per i progetti di formazione dei bambini e dei ragazzi che vivono in terre povere”. Il link per partecipare all’incontro on-line è www.gotomeet.me/missioni.