Il singolo s’intitola “Ta peine” (il tuo dolore) e, grazie anche al videoclip girato alla “Scala dei Turchi”, sta letteralmente spopolando in Francia. Lei è Lara Fabian, cantautrice e compositrice con alle spalle 30 milioni di dischi venduti che l’hanno resa famosa in tutto il mondo come l’esponente più in vista del panorama musicale francofono.

Lara Fabian, nome d’arte ispirato al personaggio femminile del “Dottor Zivago”, in realtà si chiama Lara Sophie Katy Crokaert, è nata in Belgio da madre siciliana, Maria Luisa Serio, e da padre fiammingo. Fabian è anche un nome portato in onore del suo amato sicilianissimo zio, Pippo Fabiano.

L’artista, per il lancio del suo ultimo brano singolo, ha voluto farsi supportare dalle suggestive immagini del mare e delle marne gessose della Scala dei Turchi, nella terra dei suoi avi e dove lei ha vissuto durante l’infanzia. Nella clip, per due minuti e 44 secondi, Lara appare mentre passeggia sulla spiaggia o cammina sulle marne, intenta a cantare il suo ultimo brano, che racconta di come giri il tempo (“…prima ti amavo, poi ci siamo persi. Prima che la vita diventi troppo stronza – dice la canzone francese – torniamo a stare vicini”).

Realizzato da una società di produzione francese in collaborazione con “Borotalco Tv” , leader in Italia per la produzione di videoclip, il filmato indugia volutamente sulle bellezze paesaggistiche del sito, sempre accompagnate dalla voce dell’artista, calda e ovattata, a tratti gutturale e graffiante. La Fabian in Italia è conosciuta per il successo internazionale “Adagio”, adattamento dell’Adagio di Albinoni, registrato nel 2018; per essere stata ospite nel 2015 del Festival di Sanremo e per i suoi duetti con Gigi D’Alessio.

Entusiasta dell’esperienza e dell’ospitalità agrigentina, prima di tornare in Francia (dove in questo periodo è giudice del programma televisivo “the voice”) Lara Fabian ha promesso che tornerà presto in vacanza, perché, “alla Scala dei Turchi, ho lasciato il cuore!”



Il video di Lara Fabian girato alla Scala dei Turchi