L’appello di due artisti contro la guerra

Carmelo e Salvatore Navarra nel Giardino del mito, spazio espositivo di arte contemporanea a San Biagio Platani, lanciano il loro appello contro la guerra realizzando due istallazioni un muro di colori e attraverso la rigenerazione di un tronco secco incatenato chiedono la libertà e l'autodeterminazione per Popolo Ucraino. Carmelo Navarra accompagna queste due istallazioni con un messaggio:

“No muri del pianto, No muri per fermare i popoli in movimento, solo muri di colori per fermare le guerre”. Inoltre, mettono a disposizione a tutti gli artisti di esporre una loro opera o realizzare un’istallazione nel Giardino del Mito lanciando un URLO contro la guerra. Sinergia dell’arte conto le guerre #artistiunitiperlapace. Così, in questo periodo, in cui in tutto il mondo risuonano i rumori che arrivano dall’Ucraina, di missili, esplosioni, spari, urla, pianti e tutto quello che la guerra porta a corredo, l’arte diventa un vettore per promuovere la pace.