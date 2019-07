“Lanterna Fest”, iniziato il conto alla rovescia

Dall’8 all’11 agosto torna lo street food ai piedi del Faro

Inizia il conto alla rovescia per la seconda edizione del “Lanterna Fest” il festival della birra e del cibo di strada che si terrà a Licata dall’8 all’11 Agosto.

A meno di un mese dall’apertura del Festival, che si terrà nuovamente ai piedi del Faro di Licata, la macchina organizzativa è in pieno movimento.

Saranno circa venti i diversi tipi di birra che potranno essere degustati, dalle birre artigianali siciliane, alle birre internazionali di qualità, oltre una trentina le specialità di Street Food che sarò possibile assaggiare.

La novità di quest’anno sarà l’area Expò con il meglio dell’artigianato locale.

Gli organizzatori hanno voluto confermare gli spazi concessi alle associazioni già lo scorso anno, a titolo gratuito. L’evento ha avuto il Patrocinio del comune di Licata.

Sul palco montato ai piedi del Faro, si alterneranno ogni sera spettacoli musicali di band locali, esibizioni di scuole di danza e di fitness, concerti con Band di richiamo regionale.

“Il format ricalca quello che tanto successo ebbe lo scorso anno – dichiara Ezio Savone – presidente dell’associazione Licata 92027 – abbiamo voluto dare spazio, in primis, agli esercenti licatesi, per dare loro visibilità in giorni in cui la città è piena di turisti e visitatori, non mancheranno ovviamente aziende e professionisti provenienti da diverse parti della Sicilia”.

Il programma definitivo degli eventi sarà reso noto nei prossimi giorni, intanto hanno confermato la loro presenza per due show cooking, Gianni Giardina e Francesco Arena, rispettivamente, miglior macellaio e miglior fornaio di Sicilia per Cronache di Gusto.