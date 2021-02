L’anno nero del Parco, pochi turisti e crollo incassi

Il 2020, l’anno del Covid, è stato da dimenticare per il parchi archeologici siciliani. Le cause: il mancato sbigliettamento, la chiusura dei siti per i periodi del lockdown, e il mancato arrivo di turisti stranieri.

Il Parco della Valle dei Templi di Agrigento aveva incassato quasi 6 milioni e 800 mila euro nel 2019, e appena 2 milioni e 400mila euro nel 2020.

Bisognerà in qualche modo ripartire realizzando percorsi anti-assembramento, e pensando a nuove attrattive, per colmare la prevedibile riduzione dei turisti, anche nell’anno in corso.