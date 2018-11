L’angolo dei Giants: Quarta sconfitta consecutiva. Al PalaMoncada si impone la Basket School Gela 107 a 76

di Michele Bellavia​

​Ancora sconfitti i Giants che nell’inedita locationdel PalaMoncada incassano la quarta sconfitta consecutiva per mano della Basket School Gela con il punteggio di 107 a 76.

​Per i padroni di casa buone prestazioni di Magro, Ferreri e Di Pasquale e per gli ospiti di Basi, Eynon e Caiola. Che il pronostico fosse tutto a favore della compagine gelese, attualmente seconda in classifica, si sapeva, ma i ragazzi agli ordini di coach Ettore Castorina hanno comunque onorato l’impegno disputando a tratti una buona gara. Non era certo questo l’incontro da vincere e comunque serviva una prestazione al limite della perfezione, anche soltanto per riuscire a rendere la vita difficile alla formazione gelese.

​Partita sempre nelle mani della formazione ospite che ha sempre condotto in sicurezza sin dal primo quarto chiuso avanti di 12 punti (19 – 31). La forbice si allarga ulteriormente nel secondo quarto (35 – 59) per poi arrivare a +37 nel terzo periodo. Buona l’ultima frazione disputata dai Giants che provano a ridurre il passivoanche con belle giocate fino alla sirena che manda le formazioni negli spogliatoi.

​Il prossimo impegno per i giganti è la trasferta di Canicattì contro l’Olympia.

​