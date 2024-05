Ha abusato di alcolici, e come una furia, ha lanciato dal balcone di casa, numerose bottiglie di vetro e i mastelli della spazzatura, per fortuna, senza colpire i passanti. Alla vista dei carabinieri, entrati all’interno dell’abitazione, si è scagliato contro gli uomini in divisa che hanno dovuto utilizzato il taser per immobilizzarlo.

Un disoccupato quarantaduenne di Cammarata, in atto sottoposto alla detenzione domiciliare, è stato arrestato poiché ritenuto responsabile dei reati di resistenza a Pubblico ufficiale e lesioni personali. L’uomo, dopo le formalità di rito, su ordine della Procura della Repubblica di Agrigento, è stato portato alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo”.

Nel corso del parapiglia uno dei militari ha riportato delle ferite, per le quali è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Mussomeli, per le cure del caso. E’ stato giudicato guaribile con una prognosi di dieci giorni.