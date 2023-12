Le segnalazioni si susseguono una dietro l’altra al centralino della Polizia municipale di Agrigento. Diverse strade del centro e dei quartieri di Agrigento sono completamente al buio, a causa dell’illuminazione pubblica spenta. Una situazione che va avanti da diversi giorni, in un crescendo di malumori tra i residenti per il prolungarsi del disagio, ma anche timori e paura che, il disservizio possa favorire vandalismi, furti e scippi. Le ultime segnalazioni ieri nelle vie Esseneto, Acrone, Favole, parte di via Pirandello, salita Damareta, e in alcune strade di Giardina Gallotti e Villaggio Mosè.