Lampedusa: rimosse le grandi barche utilizzate dai migranti e abbandonate sull’isola, interventi eseguiti dalla SEAP Agrigento

Si sono conclusi a Lampedusa gli interventi per la rimozione delle imbarcazioni di grandi dimensioni utilizzate dai migranti per giungere sull’isola, ormeggiate nell’area portuale da diversi mesi. Un lavoro, quello predisposto dall’Agenzia delle Dogane, che era stato richiesto in più di un’occasione dal sindaco Totò Martello. Gli interventi sono stati eseguiti dall’azienda agrigentina Seap. Immagini e interviste… GUARDA IL VIDEO