Lampedusa: rafforzate procedure di identificazione e controllo sanitario sui migranti

Ieri a Lampedusa c’è stato uno sbarco “autonomo”, circa 20 persone sono arrivate a bordo di una piccola imbarcazione. Dopo i controlli sanitari ed i tamponi anti-Covid19, i migranti sono stati trasferiti nel Centro di accoglienza all’interno del quale sono state recentemente rafforzate le procedure di identificazione, anche con l’ausilio di nuovi macchinari e di ulteriore personale delle Forze dell’Ordine giunto appositamente sull’isola.

“Dopo i drammatici fatti di Nizza abbiamo chiesto il potenziamento dei controlli – dice il sindaco Totò Martello – il governo nazionale ed in particolare il Ministero degli Interni si sono attivati predisponendo procedure di identificazione più approfondite e mirate. Al tempo stesso ad ogni nuovo arrivo di migranti si effettuano attenti accertamenti dal punto di vista sanitario, in relazione al Covid. È la giusta risposta che si doveva dare, nel pieno rispetto dei diritti di ciascuna persona così come nel pieno rispetto della nostra comunità”.

“Presto le nuove procedure di identificazione entreranno a pieno regime – aggiunge il sindaco – ed il trasferimento dei migranti dal Centro di accoglienza alle ‘navi quarantena’ riprenderà con la fluidità necessaria ad evitare il sovraffollamento della struttura. Ringrazio il personale delle Forze dell’Ordine ed il personale sanitario – conclude Martello – per l’ulteriore sforzo che stanno compiendo in questi giorni”.