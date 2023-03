Lamezia Terme fermato sull’1-1 a Licata

Pareggio per il Licata Calcio. Contro Lamezia Terme finisce 1-1.

Mister Romano parla di «partita dura, siamo stati bravi a ricompattarci dopo essere andati in svantaggio. Anche se con tutte le assenze del caso, il Lamezia rimane una squadra costruita inizialmente per competere con il Catania per la vittoria del campionato, anche se poi un po’ si è persa per strada rimane una compagine di grande qualità».

Si valuta «un pareggio giusto, magari siamo stati meno brillanti rispetto ad altre volte, ma siamo stati bravi a riprendere la gara e costruire qualche altra occasione. Bravi loro a pressarci alti, non farci costruire da dietro e costringerci a lanci lunghi contro cui la fisicità di Zulj ha avuto la meglio sui nostri giocatori. Alla fine per questo valuto un buon punto quello odierno».