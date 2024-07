Los Angeles è stata protagonista di un evento senza precedenti, ovvero l’arrivo della nave Amerigo Vespucci, accolta al Villaggio Italia da rappresentanti di aziende di riferimento del Made in Sicily. Saranno ben quindici le imprese produttive che prenderanno parte a quello che è il più grande evento della Costa Occidentale dedicato ad eccellenze tutte italiane.

Tra i nomi spiccano: Consorzio Sicilia Doc (con un assortimento di vini pregiati per rappresentare il settore), DD Ceramiche, Ionia Caffè, L’Orto di Rolino (attiva nel campo della produzione di frutti tropicali, nonché vincitrice a Lione per il miglior liquore al frutto della passione), Olio Bono, Olio Fiorica, Olio Sapta, Pezzi I Core (brand che mescola la cultura siciliana con il design moderno), Pesce Azzurro Cefalù, Salumi Biello (vincitrice del secondo premio per la migliore mortadella italiana), l’industria ittica Salvatore Castrovici, Semedorato (marchio di birra e motivo di vanto per la Sicilia, prodotta con orzo esclusivamente siciliano), la nuova cooperativa Sicily Food Belice Valley, e Tomarchio.

La narrazione dell’evento verrà curata in collaborazione con Savatteri Produzioni, una realtà siciliana che fonde il patrimonio culturale con diverse arti performative, spaziando tra il mondo classico e sperimentazioni in chiave musical.

Secondo Giovanni Callea di Io Compro Siciliano, la sinergia con il Consolato Generale di Los Angeles e l’Assessorato alle Attività produttive, testimonia un approccio moderno alla promozione di imprese siciliane d’eccellenza. Il ruolo dell’organizzazione è quello di assistere le aziende nell’espansione verso nuovi mercati, così da creare opportunità di alto livello come quelle offerte da questo evento.

L’iniziativa al Villaggio Italia, luogo fulcro della seconda parte del tour mondiale dell’Amerigo Vespucci, sarà una grande occasione promozionale e di presentazione per le aziende, il tutto con l’immancabile sostegno dei siciliani presenti a Los Angeles, tra i quali primeggia il pluripremiato chef Celestino Drago.