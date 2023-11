Ha rotto la porta di ingresso del pronto soccorso del “Fratelli Parlapiano” di Ribera perché l’ambulanza del 118 non era ancora intervenuta, nonostante le continue richieste, per prestare le prime cure al fratello che in casa stava male. Un trentacinquenne è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Sciacca, per le ipotesi di reato di danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. A riportare la calma sono stati i carabinieri della Tenenza cittadina.