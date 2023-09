L’Akragas vince ancora e continua il suo percorso nella Coppa Italia di Serie D. La squadra Akragantina , all’Esseneto, ha battuto di misura 1-0 il Ragusa. Decisiva la rete di Di Mauro al 7’ del primo tempo su assist di Llama. Una gara equilibrata con diverse occasioni sua da una parte che dall’altra. Le parole di mister Marco Coppa: “ Il Ragusa ha sfornato una bella partita, noi siamo stati bravi a mettere la palla dentro alla prima occasione e a controllare e gestite la partita. Oggi L’Akragas ha dimostrato non solo di esser una squadra bella ma che sa anche soffrire”. L’Akragas con la vittoria contro Ragusa conquista l’accesso ai trentaduesimi di Coppa Italia di Serie D. Attesa per l’esordio della squadra di mister Coppa nel campionato di Serie D in programma il prossimo 10 settembre.