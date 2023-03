L’Akragas torna all’Esseneto per affrontare il Gela, squadra invischiata nella lotta salvezza. Partita impegnativa per i biancazzurri anche in considerazione del fatto che il Gela nell’ultimo periodo ha ottenuto ottimi risultati, conquistando sette punti nelle ultime tre partite. Nella gara di andata l’Akragas riuscì ad imporsi a Gela con un netto 2-0, grazie alle reti Mansour e Neri. Per i biancazzurri che domenica scorsa hanno pareggiato, perdendo il primato, è necessario ottenere il massimo dall’incontro con il Gela per mantenere immutate le velleità di vittoria del campionato. Il pareggio subito nel finale di gara a Castellammare fa capire che le insidie sono sempre dietro l’angolo e che fino all’ultimo istante di partita occorre evitare distrazioni.Infatti, quella commessa nel finale di gara, in occasione della rete del Castellammare, è un’ingenuità che poteva essere sicuramente evitata. La tifoseria è molto amareggiata dalla perdita del primato in classifica, ma in queste ultimi incontri non farà mancare l’incoraggiamento. In tanti tifosi c’è la speranza di poter ottenere il massimo da questo campionato, considerato che, vincendo le ultime cinque gare, l’obiettivo stagionale può essere ancora raggiunto. Domani oltre agli infortunati Baio e Lo Cascio mancheranno anche Elezaj e Cipolla, fermati per un turno dal giudice sportivo.