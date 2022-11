L’Akragas torna all’Esseneto: la sfida è contro il Resuttana

L’Akragas torna all’Esseneto dopo il pareggio con la Mazarese e la vittoria esaltante, in Coppa Italia, contro il Resuttana San Lorenzo. Il punto raccolto al Nino Vaccara di Mazara nell’ultimo turno di campionato, comunque, è particolarmente importante in quanto conquistato sul campo di una squadra costruita per competere alla vittoria finale. Questa domenica, però, bisognerà tornare a vincere, con la speranza di poter incrementare il vantaggio su Misilmeri ed Enna, appaiate al secondo posto, che dovranno affrontare trasferte molto complicate. In questo fine settimana, l’Akragas si troverà di fronte il Castellammare, avversario certamente da non sottovalutare, ma sulla carta alla portata della capolista. La squadra trapanese occupa il decimo posto in classifica e fuori casa ha ottenuto soltanto tre punti nei quattro incontri fino a questo momento disputati. Mister Terranova, che tranne qualche giovane, domani avrà tutto la rosa a disposizione, contro il Castellammare schiererà sicuramente la migliore formazione.