Akragas, Sonia Giordano riconfermata Presidente

Si delinea l’Akragas versione 2021/2022. La Società continua a lavorare alacremente e senza sosta per dare prestigio e un futuro roseo al club biancoazzurro che sarà iscritto regolarmente al prossimo campionato di Eccellenza. Anche ieri sera i soci e i dirigenti akragantini si sono incontrati e al termine della riunione l’imprenditrice Sonia Giordano è stata riconfermata all’unanimità Presidente dell’Asd Akragas 2018. Al centro della nuova riunione la riorganizzazione societaria che prevede la riconferma dei dirigenti Salvatore Bottone, Giancarlo Rosato e il ritorno ufficiale nell’Akragas di Giovanni Castronovo e Alessandra Veneziano. I nuovi ruoli saranno oculatamente ripartiti nelle prossime ore e non si è esclude l’ingresso di nuovi soci. La Società, che durante l’estate non si è mai fermata, ma ha lavorato intensamente, in silenzio e sotto traccia, per rilanciare il progetto calcistico dell’Akragas, ha già individuato il nuovo allenatore che sarà annunciato ufficialmente in settimana subito dopo la firma del contratto. Poi si passerà alla costruzione della squadra, tra riconferme e nuovi acquisti, con l’obiettivo di disputare un campionato di Eccellenza d’alta classifica.