L’Akragas riparte da Giuseppe Gambino, confermato il bomber e capitano biancazzurro

La Società Asd Akragas 2018 è orgogliosa di annunciare il rinnovo anche per la prossima stagione del suo capitano e bandiera biancoazzurra Giuseppe Gambino, leader indiscusso, bomber di razza e autore di 18 reti nello scorso campionato di Eccellenza e due gol in Coppa Italia. La squadra della presidente Sonia Giordano ripartirà da uno dei suoi calciatori più importanti nel prossimo e impegnativo campionato di Eccellenza. La trattativa per il rinnovo con Gambino è stata portata a compimento dal direttore sportivo Ernesto Russello che è riuscito a convincere il centravanti agrigentino ha sposare in pieno l’ambizioso progetto societario e a strapparlo alla concorrenza di altri club anche di categoria superiore. “Peppe” Gambino, dunque, guiderà ancora l’attacco della squadra del neo allenatore Francesco Di Gaetano.