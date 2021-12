L’Akragas rimonta ma non batte la Pro Favara: all’Esseneto finisce 1-1

Finisce in parità, 1-1, il match dell’Esseneto tra la capolista Akragas e la Pro Favara, penultima giornata del girone di andata del campionato di Eccellenza, girone A. Buona partenza della Pro Favara che sblocca la gara al sesto minuto con un tiro a giro di Bossa. Poi l’Akragas alza il baricentro e sfiora il pari con Silvano, parata di Sendin, e Prestia, salvataggio sulla linea da un difensore gialloblu. Chance anche per Ferrigno, che calcia debola da buona posizione. In contropiede la Pro Favara sfiora il due a zero con Passewe, palla alta di poco. Nel finale l’Akragas assedia la porta avversaria e trova il pari al 46esimo con Lukas Corner su assist di Maiorano. Nella ripresa la squadra di mister Anastasi aumenta il forcing ma non riesce a bucare l’attenta difesa ospite. Poi la Pro Favara rimane in dieci per il doppio giallo rimediato da Bamba. Con l’uomo in più la squadra di casa attacca a spron battuto e costringe i gialloblu alla difensiva. Rete annullata a Tuniz per un fuorigioco, apparso inesistente, su assist di Ferrigno. Nel finale colossale palla gol fallita da Prestia a tu per tu con il portiere della Pro Favara.