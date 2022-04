L’Akragas pareggia sul campo della Parmonval

Finisce in parità, senza gol, il recupero di campionato tra la Parmonval e l’Akragas. I biancoazzurri hanno disputato una buona partita contro un avversario ostico e ben messo in campo. La partita è stata avvincente ed equilibrata. Nel primo tempo la squadra Nicolò Terranova ha sfiorato il gol con Maiorano e Llama di testa e con il tiro da fuori area di Piyuka. Annullato un gol per fuorigioco all’attaccante della Parmonval, Carioto. Nella ripresa l’Akragas ha cercato con maggiore veemenza la via del gol ma l’attenta difesa di casa ha ribattuto colpo su colpo. Clamorosa traversa colpita da Prestia con un tiro da oltre venti metri. Poi occasione per Pavisich, colpo di testa parato da Tarantino.