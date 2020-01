L’Akragas ospita il Monreale per tornare alla vittoria

Domenica 12 gennaio l’Akragas ospita il Monreale per la diciassettesima giornata del campionato di Eccellenza girone A, (la prima partita del nuovo anno fra le mura amiche dell’Esseneto ) , con l’obiettivo di tornare alla vittoria dopo i due pareggi consecutivi contro Don Carlo Misilmeri e Mazara avvenuto la scorsa domenica .

Infatti la squadra agli ordini di mister Vullo, sebbene sia tutt’ora imbattuta, ha bisogno di mettere in cascina altri tre punti per riprendere possesso del secondo posto (al momento occupato dal Canicattì, ad una sola lunghezza di distanza), e per restare in scia al Dattilo Noir capolista reduce dal successo per 3 a 1 proprio contro il Don Carlo Misilmeri e al contempo i biancazzurri devono provare a fare risultato pieno per distanziare ulteriormente il Geraci (vittorioso sul campo del Monreale per 5 a 0 ) , e provare a concentrarsi nuovamente sulla rincorsa alla capolista. La prossima partita, può essere l’occasione giusta per riprendere il proprio ruolino di marcia, potendo contare anche sul sostegno dei tifosi.