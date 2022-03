L’Akragas nella tana della capolista Canicattì

Il turno infrasettimanale del campionato di Eccellenza prevede lo scontro diretto tra le prime due della classifica. L’Akragas, infatti, seconda in graduatoria, affronterà la capolista Canicattì avviata a vincere il campionato. Per l’Akragas Il compito è abbastanza arduo dato che il Canicattì è reduce da dodici vittorie consecutive e ha intenzione di continuare a vincere per ottenere prima possibile la certezza matematica della vittoria del torneo. Nella gara di andata l’Akragas riuscì ad imporsi sui biancorossi per 2 – 0 con le reti di Tuniz e Gambino. La gara, comunque, riveste particolare importanza per la squadra akragantina che ha l’esigenza di mantenere almeno inalterato il vantaggio nei confronti degli inseguitori, in vista dei play-off. Il tecnico Terranova, al termine partita disputata domenica scorsa,ha sottolineato che il confronto con il Canicattì, di cui è stato in passato l’allenatore, è una tappa fondamentale per raggiungere un obiettivo che gratifica tutti.

Giovanni Trovato