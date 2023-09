Questo pomeriggio alle 16:30 l’Akragas scenderà in campo all’Esseneto contro Sant’Agata, per la terza giornata del campionato di Serie D. “Il Sant’Agata è un avversario preparato- ha dichiarato mister Marco Coppa-. Dobbiamo tentare di sfornare un’altra prestazione come quella contro la Gioiese dove ho visto una squadra di carattere e personalità. In questi giorni abbiamo lavorato per una formazione che possa darmi garanzie anche alla luce degli infortuni. Spero che i ragazzi diano un’altra prova di attaccamento alla maglia e ai colori. Una sfida nella quale servirà grande attenzione. Spero di recuperare Llama per la partita.”

Calcio di inizio alle 16:30.