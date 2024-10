L’Akragas di Bonfatto ferma la corsa della capolista Scafatese, strappando un pareggio che lascia in eredità anche un po’ di amaro in bocca. Per quasi ottanta minuti, i biancoazzurri hanno cullato il sogno di una vittoria che sembrava a portata di mano, grazie alla rete siglata da Palazzolo nel primo tempo. Alla fine, però, la Scafatese ha risposto con Sowe, portando il match sull’1-1, un risultato tutto sommato giusto per quanto visto in campo.

La cronaca della partita:

Il match si accende già al 10’, quando Lo Faso tenta la conclusione, ma Becchi della Scafatese è attento e blocca il pallone senza problemi. Il gol arriva al 20’: Rechichi pennella un assist perfetto per Palazzolo, che non sbaglia e porta l’Akragas in vantaggio.

L’atmosfera si surriscalda poco dopo, con la partita che diventa più nervosa. Al 29’, Leveh spreca una grande occasione su passaggio di Lo Faso, mandando il pallone alto sopra la traversa da posizione favorevole. L’arbitro inizia a sventolare cartellini per calmare gli animi, mentre al 37′ la Scafatese si rende pericolosa con Lancioni, il cui tiro sfiora il palo. Pochi minuti dopo, Sinatra prova la conclusione, ma il pallone finisce fuori. L’ultima occasione del primo tempo è per Lo Faso, che al 45’ manda alto sopra la traversa. Dopo due minuti di recupero, si chiude la prima frazione con l’Akragas in vantaggio.

Nella ripresa, la Scafatese cerca di cambiare le carte in tavola. Armeno esce per far spazio a Vacca, mentre Lancioni lascia il posto a Sowe, mosse che si riveleranno decisive. Al 10’ Lo Faso viene sostituito da Violante, e subito dopo Grillo viene ammonito, probabilmente per una contestazione riguardante una rimessa laterale.

La tensione cresce e i cartellini gialli iniziano a fioccare: al 20’ è il turno di Sinatra, ammonito per un fallo. La Scafatese continua a cercare soluzioni dalla panchina, con Aliperta che lascia il campo per Albadoro. Al 23’ Di Stefano si becca un cartellino giallo, e un minuto dopo Sinatra viene sostituito da Santapaola. La situazione si fa sempre più intensa, con Rechichi ammonito al 27’ per un fallo tattico.

La Scafatese prova a spingere e al 31’ Gagliardi viene sostituito da Colley per dare ulteriore freschezza. Al 39’, l’Akragas cambia ancora, con Leveh che lascia il campo per Garufo. Ed è proprio quando la partita sembrava sotto controllo che arriva il pareggio della Scafatese: Sowe trova il gol che gela i tifosi biancoazzurri.

Nei sei minuti di recupero concessi dall’arbitro, l’Akragas tenta un ultimo assalto, ma il risultato non cambia. Finisce 1-1, con un Akragas che lascia il campo con qualche rimpianto, ma con la consapevolezza di aver tenuto testa alla capolista.

Per l’Akragas, i problemi sembrano essere sempre gli stessi: la mancanza di un vero finalizzatore d’area pesa come un macigno. Leveh ha dimostrato di avere del potenziale, ma è chiaro che può solo migliorare. Tuttavia, giocare senza il pieno sostegno del pubblico rende tutto più complicato.

IL TABELLINO

AKRAGAS 1 – SCAFATESE 1

Marcatori: 20’ pt. Palazzolo, 33’ st Sowe

AKRAGAS (4-3-3): Dregan 6; Da Silva 6, Rechichi 6, Di Stefano 6.5 (37’ st Prestigiacomo), Di Rienzo; Sinatra 6 (24’ st Santapaola), Meola 6, Palazzolo; Grillo 6, Lo Faso 6 (11’ st Violante 5), Leveh 5 (39’ st Garufo sv). A disp.: Gerlero, Portella, Centorbi, Riggio, Santapaola, Ferrigno. All. Bonfatto 6

SCAFATESE (4-3-3): Becchi; Di Paola, Altobello, Markic 6, Santarpia 6; Aliperta 6 (21’ st Albadoro 6), Armeno 5.5 (1’ st Vacca 6), Potenza 6 (43’ st Esposito); Foggia 5.5, Gagliardi 6 (31’ st Colley), Lancioni 5.5 (1’ st Sowe 7). A disp.: Ascioti, Chiariello, Cham, Ndow. All. Fabiano 6

Arbitro: Lotito di Cremona

Assistenti: Crippa-Molino

Note: ammoniti: 12’ st Grillo, 20’ st Sinatra, 23’ st Di Stefano, 27’ st Rechichi, 40’ st Altobello

Angoli: 0-5

Recupero: 2-6

Le pagelle: Akragas-Scafatese 1-1: la pagella, Di Stefano il migliore per i biancoazzurri