Dopo dodici vittorie consecutive l’Akragas SLP, frena a Ragusa. Allo stadio “G. Biazzo” finisce 1-1 contro il Santa Croce, terza forza del campionato. Padroni di casa in vantaggio al 37esimo del primo tempo con Javadov Mirali. La prima frazione di gioco si è chiusa con la formazione ragusana avanti. Nella ripresa l’Akragas ha trovato il pareggio al 13esimo con Gambino.

Da lì in avanti entrambe le squadre hanno avuto altre occasioni per conquistare l’intera posta in palio. Nessuna delle due compagini è riuscita a concretizzarle. Per l’Akragas, comunque, un punto importante su un campo difficile. Con questo pareggio la formazione agrigentina sale a 25 punti, mantenendo il primato, nella classifica del girone D di Promozione, insieme con il Priolo tornato alla vittoria. Prossima sfida per l’Akragas il 30 novembre contro la Gymnica Scordia.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp