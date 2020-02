l’Akragas fra le cinque squadre ancora imbattute in tutte le categorie

Interessante statistica riportata dal sito TuttoserieD.com che riferisce come l’Akragas sia una delle poche squadre presenti in tutte le categorie calcistiche che si disputano in Italia ad essere tuttora imbattuta dopo ventidue giornate del campionato di Eccellenza girone A con all’attivo dodici vittorie e dieci pareggi e con 36 gol fatti e appena 13 reti subite.

A condividere questo importante primato con i Giganti biancazzurri sono : il Paternò, capolista in solitaria del girone B del campionato di Eccellenza Siciliana con 53 punti, il Comprensorio Vairano primo in classifica nel Girone Unico Molisano a quota 53 punti con 74 gol fatti e 7 gol subiti, la Turris a quota 58 punti nel campionato di Serie D e il San Luca, primo in classifica nel Girone Unico di Eccellenza Calabrese con 46 punti e con 34 reti realizzate e solamente 9 subite .