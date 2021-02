L’aiuto della pappa reale nel rafforzare le difese immunitarie

La pappa reale è uno tra gli alimenti più adatti a rinforzare il sistema immunitario. È il rimedio cui si ricorre come prima cosa quando ci si sente spossati, scarichi, o si avvertono i primi sintomi influenzali.

La pappa reale è una sostanza immunostimolante perfetta anche per i bambini. È ideale per ritrovare tono e grinta nei periodi di studio o lavoro più intensi e stressanti, energia e forza durante i cambi di stagione e calma e serenità nelle notti insonni.

Si tratta di un regolatore ricostituente per l'organismo 100% naturale.

Infatti questo elisir di benessere e salute è ricco di proprietà benefiche. Si può trovare sotto forma di compresse o nel pratico formato a flaconcino monouso in aggiunta ai probiotici e ai gruppi vitaminici B e D per un effetto ancora più mirato e concentrato. Inoltre la forza energetica dell’integratore moltiplica la sua efficacia in combinazione con le proprietà del miele.

Cos’è la pappa reale e quali sono i suoi benefici

La pappa reale altro non è che una sostanza dalla consistenza gelatinosa prodotta dalle api operaie appositamente per nutrire la propria regina. Il prezioso nutrimento è ricco di proteine, sali minerali e vitamine e non a caso è destinato alla regina dell’alveare affinché cresca forte e robusta. Proprio studiando il comportamento delle api e la composizione della pappa reale gli studiosi hanno capito che lo stesso effetto corroborante poteva averlo anche sull’uomo.

Dunque la pappa reale è un alimento integrativo e non sostitutivo la nostra dieta quotidiana. È un in più ricco di nutrienti in grado di farci ritrovare forza e energia nei momenti della vita che più ci mettono a dura prova dal punto di vista fisico e mentale. La pappa reale è consigliata soprattutto ai bambini in crescita, agli sportivi, agli anziani, a tutte quelle persone che soffrono di carenze alimentari e a tutti i soggetti che risultano essere particolarmente debilitati in un momento specifico della loro vita.

Gli effetti della pappa reale non si limitano alla funzione stimolante per il sistema immunitario. La sua assunzione costante aiuta a diminuire anche il livello di colesterolo cattivo nel sangue e a contrastare fenomeni infiammatori. La pappa reale è usata in piccole quantità anche nel campo cosmetico.

Infatti oltre a un’azione disintossicante grazie alla presenza di antiossidanti ne svolge anche una anti-age. Viene assunta per contrastare l’invecchiamento della pelle e la comparsa delle rughe. Ha ottimi risultati perfino sulla salute dei capelli che dopo l’uso risultano essere più forti e luminosi.

Infine la pappa reale aiuta a migliorare le performance sportive e intellettuali e a regolare i livelli ormonali combattendo tutti i problemi a essi collegati.

Modalità di assunzione della pappa reale

È consigliabile conservare la pappa reale al fresco e lontana da luoghi umidi, meglio ancora se riposta in frigo.

Gli effetti benefici sono tanto più efficaci quanto più si è precisi nel rispettare dei cicli periodici di assunzione di almeno 30 giorni 2-3 volte l’anno. Bisognerebbe consumarla preferibilmente al mattino a digiuno per evitare interazioni con altri alimenti.

Non va deglutita tutta insieme bensì tenuta per qualche secondo sotto la lingua a contatto con le ghiandole salivari per far sì che le proprietà nutrienti vengano ben assorbite dall’organismo.

Qualora il sapore risulti al palato troppo acidulo è possibile ingerirla mischiandola con un po’ di miele o diluirla in un po’ d’acqua. La dose consigliata può variare in base all’età e al bisogno di chi l’assume. In linea generale è preferibile non superare la quantità di 1gr al giorno per gli adulti e 1/2gr per i bambini.