L’Agrigento del gioco: più di 307 milioni di euro spesi nell’intrattenimento

Secondo le statistiche più recenti, sono 307.167.443 euro i soldi giocati nell’Agrigentino sulle reti fisiche come Bingo, Lotto, gratta e vinci, scommesse sportive, lotterie istantanee e superenalotto. La raccolta complessiva specifica di Agrigento è stata pari a 59.055.177 euro. A livello regionale, invece, in testa risulta la provincia di Palermo con 1.208.765.613 di euro, seguono quelle di Catania e di Ragusa.

Dati gioco online: +70% negli ultimi anni

A ciò però andrebbero aggiunti i soldi giocati online, data l’incidenza sempre maggiore di questo dato a livello nazionale. Basti pensare che tra il 2016 e il 2019 il gioco online è cresciuto del 70%, raggiungendo un valore totale di 36 miliardi di euro giocati.

Nel 2020 la crescita del gioco online è stata ancora più notevole, ed è stata ulteriormente favorita dall’interesse già presente per la dimensione online in generale: già nel 2019, infatti, le reti fisiche avevano registrato un calo, segnando circa 1,5% di giocate in meno rispetto al 2018. Il passaggio all’online, dunque, era già cominciato.

Il cambiamento drastico del settore non è dettato da una semplice moda del momento: la dimensione telematica infatti ha reso più immediato, semplice e privato tentare la sorte: gli appassionati del settore non devono più recarsi personalmente nei luoghi dedicati al gioco, ma possono giocare da qualsiasi luogo e dispositivo, smartphone compreso.

Per favorire la scoperta di questo mondo in continua evoluzione, alcune delle migliori piattaforme del settore mettono a disposizione diversi bonus dei casinò online; è possibile approfondirne il funzionamento sui siti che raccolgono tutte le informazioni sulle promozioni attive, aggiornati costantemente. Questi bonus sono un buon incentivo a tentare la sorte e conoscere al tempo stesso i vari giochi disponibili, perché consentono di iniziare subito a giocare con un credito virtuale offerto dalle piattaforme.

Anche la Sicilia gioca: preferiti i casinò online

La Sicilia è tra le regioni italiane che spendono di più nel gioco, anche quello online. Tra i giochi preferiti della regione sicula spuntano i casinò online: infatti la Sicilia è la terza regione che gioca di più ai casinò online in Italia e i suoi giocatori costituiscono l’11% dei giocatori totali. Anche a livello nazionale i casinò online sono particolarmente apprezzati. Basti pensare che nel 2021 la spesa ha raggiunto una crescita dell’83% rispetto ai 78 milioni di euro del 2020.

Come accennato in precedenza, il principale alleato del boom dei giochi online è stata l’emergenza pandemica. Con l’arrivo del Covid e delle conseguenti restrizioni, molte reti fisiche e sale giochi sono state costrette alla chiusura, provocando di conseguenza una crescita esponenziale dei giocatori online.

I giocatori sono in prevalenza uomini (62%) ma c’è comunque una certa presenza femminile. Le differenze si notano nelle preferenze dei giochi: gli uomini preferiscono roulette, poker e altri giochi di carte (soprattutto blackjack e baccarat), le donne invece puntano principalmente sulle slot.