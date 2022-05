L’agrigentino Andrea Cirino con il suo romanzo “Quasi Papa” al Taobuk 2022

Ci sarà anche l’agrigentino Andrea Cirino con il suo romanzo “Quasi Papa” al festival Taobuk, in programma a Taormina dal 16 al 20 giugno prossimi. Un evento dall’approccio multidisciplinare, che celebra la letteratura in relazione con le altre arti e le scienze e che vedrà in cinque giorni la partecipazione di oltre 200 ospiti, tra scrittori e giornalisti, filosofi, pittori e musicisti, medici e fisici, giuristi, politici ed economisti. La manifestazione, ideata e diretta da Antonella Ferrara, porterà a Taormina giganti del romanzo contemporaneo come Paul Auster e Michel Houellebecq e scienziati come il Nobel per la Fisica Giorgio Parisi. Andrea Cirino sarà ospite del festival il prossimo 20 giugno alle 15 e con lui sarà un viaggio dentro un destino. “Quasi Papa” percorre le vie impreviste di un sogno, dando voce alla storia di un giovane che dalla Sicilia va a Roma per diventare prete fino a sfiorare il soglio di Pietro. “Verità, il tema scelto per questa dodicesima edizione del festival, è una parola che non è né plurale né singolare: non è dogmatica, ma è pervasa dal dubbio – spiega Antonella Ferrara, ideatrice e direttore artistico di Taobuk – racconta una ricerca che ben esprime le contraddizioni del nostro tempo: uno sforzo necessario, che si colloca alla radice stessa della conoscenza.”