Colpo grosso in una tabaccheria di Porto Palo, in territorio di Menfi. Tre ladri incappucciati sono riusciti ad intrufolarsi nell’attività commerciale dopo aver segato il blocco della saracinesca.

Una volta dentro hanno rubato sigarette, tabacco, gratta&vinci e 800 euro dal registratore di cassa, per un danno complessivo di circa 20 mila euro. L’azione è stata ripresa dalle telecamere dell’attività.

Il proprietario, una volta fatta la scoperta, ha denunciato l’accaduto ai carabinieri. Al via le indagini dei militari dell’Arma per individuare i responsabili del furto

