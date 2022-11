Ladri svuotano magazzino di imprenditore: rubati materiali e gruppo elettrogeno

Si sono intrufolati all’interno di un magazzino, e hanno rubato un miscelatore, un gruppo elettrogeno, un flex e una prolunga di venti metri, per un danno quantificato in circa 2 mila euro. Il proprietario del fabbricato, un imprenditore di Racalmuto, sessantaseienne, ha formalizzato una denuncia, a carico di ignoti, alla locale Stazione dei carabinieri.

Il furto è stato messo a segno in via Garibaldi, nel centro abitato racalmutese. Qualcuno, verosimilmente durante le ore notturne, è riuscito a forzare la porta di ingresso del magazzino e, senza essere visto, né sentito, ha portato via i materiali, e soprattutto il gruppo elettrogeno.

I militari dell’Arma hanno subito avviato le indagini per provare ad identificare i ladri che hanno colpito in pieno centro. Non è escluso che ad entrare in azione possa essere stata una banda di malviventi.