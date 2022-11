Ladri sfondano vetro dell’auto, e rubano la borsa di una donna

Hanno sfondato il vetro del finestrino, e si sono impossessati della borsa, che una quarantasettenne agrigentina aveva lasciato all’interno dell’abitacolo del suo suv Citroen. La donna era andata in un locale di San Leone, ed aveva lasciato l’accessorio all’interno del veicolo. Qualcuno, senza essere visto, è riuscito a sfondare il vetro del finestrino, e a portare via la borsa, con all’interno alcune centinaia di euro, documenti, ed effetti personali.

Scattato l’allarme nella zona sono accorse le pattuglie delle forze dell’ordine, e immediate sono scattate le indagini. Gli uomini in divisa hanno cercato di individuare l’autore, o gli autori del furto, con danneggiamento, ma fino ad oggi senza successo. Gli investigatori hanno già verificato se, nella zona in cui era il suv, vi erano o meno delle telecamere di videosorveglianza. Impianti che, laddove presenti e funzionanti, potrebbero facilitare l’attività investigativa.