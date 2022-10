Ladri scatenati, razziate tre abitazioni

Ancora razzie a Canicattì, nonostante i continui controlli delle forze dell’ordine. Negli ultimi tre giorni messi a segno tre furti in abitazioni, disabitate e utilizzate dai proprietari soltanto in alcuni periodi dell’anno. Le nuove denunce di furto, a carico di ignoti, sono state formalizzate ai poliziotti del Commissariato cittadino. Gli agenti, in seguito ai sopralluoghi, hanno avviato le indagini.

Nel primo episodio qualcuno ha scassinato il portone d’ingresso in ferro, di una casa di compagna di proprietà di un 69enne, e appena dentro, ha trovato, e portato via una moto da cross. In contrada “Impisu”, i ladri dopo avere rotto una finestra, si sono intrufolati nella villetta di un 48enne, ed hanno rubato una cucina a legna, un frigorifero, due infissi in alluminio, alcune finestre e persiane.

Infine ignoti malviventi hanno rotto il cancello con l’utilizzo di un flex, e dopo essere penetrati in una casa rurale di un 52enne, in via Costamante, si sono impossessati di tre panche in ferro, 5 lampioni, due ruote di un carretto siciliano. Poi sono entrati nell’abitazione, e dopo avere messo tutto a soqquadro, hanno sottratto un ventilatore a soffitto, un frigorifero, delle mensole in legno, 7 reti da letto, una scaffalatura metallica, una lavatrice, e vari attrezzi da lavoro.